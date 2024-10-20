الأب السند. الجمهور يُشيد بتحول شخصية نور محمود في "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم -



شهدت الحلقة 21 من مسلسل "تيتا زوزو" تحول كبير بشخصية سيف "نور محمود" تجاه نجله ، حيث بدأت تصرفاته تختلف 180 درجة ، وهو ما أثار تعليقات الكثير من الجمهور .

دعم نور محمود لـ ابنه



وظهر في مشهد ما وهو يصطحب أصدقاءه إلى المطعم الذي يعمل به ابنه ليفتخر به أمامهم بعدما فعل عكس ذلك في حلقات سابقة ، وأعجب الجمهور هذا التحول في شخصية نور محمود تجاه ابنه وزوجته ومحاولته في إصلاح ما افسده من قبل لتعود العلاقات بينهم مرة أخرى .

تعليقات الجمهور عن تغير شخصية نور محمود



وانهالت التعليقات على هذا المشهد وجاءت كالتالي :"الأب سند ما يملش، أنا فرحت أكتر من عمر، احلى واجمل مشهد في مصر تينا زوزو ،حبيت رد له الاعتبار بطريقة حلوة ،الله على الأب اللي مخلي ابنه فوق الكل ، مفيش احلى من أن الأب يصاحب الابن ".



قصة تيتا زوزو



تدور قصة وأحداث مسلسل تيتا زوزو حول الدكتورة إعتزاز والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس وهى جدة لديها العديد من الأحفاد وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

فريق عمل تيتا زوزو



ويشارك في مسلسل تيتا زوزو نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، بسمة داوود، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل.