نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات.

يستعد الزمالك للمنافسة في البطولة التي تضم أيضًا أندية الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي ستجرى بين 20 و24 أكتوبر الجاري.

تبدأ مواجهة الزمالك وبيراميدز غدًا الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، والخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، حيث يقود المباراة الحكم محمد معروف، بمساعدة محمود أبوالرجال وهاني خيري، مع محمود ناجي كحكم رابع. كما سيتولى محمود عاشور وعمر فتحي إدارة تقنية الفار.