نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الأهلي وسيرامبكا كليوبترا في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده أحمد الغندور.

ويعاون الغندور كلا من أحمد حسام طه مساعد أول، شريف عبد الله مساعد ثان، أمين عمر حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من وائل فرحان ويعاونه الإماراتي عيسى خليفة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في نصف نهائي السوبر

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة بتوقيت الإمارات ويستضيفها ستاد محمد بن زايد في الإمارات.