نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سارة سلامة تتصدر ترند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة سارة سلامة، ترند جوجل، بعدما شاركت متابعيها أمس بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة سارة سلامة

وارتدت سارة سلامة في الصور بنطلون باللون الأسود مع توب بنفس اللون كان كاشفًا عن بطنها وارتدت فوق جاكت أسود.



كما ارتدت سارة سلامة حذاء باللون الأبيض، وبدت وهي ممسكة حقيبة باللون الأسود ووكانت مرتدية بعض الإكسسوارات، كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجا بالألوان الهادئة، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

آخر أعمال سارة سلامة

وكان آخر أعمال سارة سلامة الدرامية مشاركتها في مسلسل "الأجهر"، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبوسريع، أنوشكا، أحمد مجدي، محمد جمعة، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبدالرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد التاجي، نهلة سلامة، ياسر الزنكلوني، حمدي هيكل، حسني شتا، محمد خميس، أحمد حبشي بجانب ضيوف الشرف وفاء عامر، أشرف عبدالغفور، خالد زكي، باسم مغنية، رابي عمرو سعد، وهو من تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، وإخراج ياسر سامي.