انت الأن تتابع خبر مشاهير عالمية أنجلينا جولي بملابس رجالية على السجادة الحمراء في لندن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حضرت النجمة العالمية أنجلينا جولي العرض الأول لفيلمها "Maria" ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي BFI London Film Festival.

وارتدت أنجلينا بدلة سوداء من ثلاث قطع من تصميم دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana.

ومن الملفت أن البدلة مأخوذة من مجموعة الأزياء الرجالية لدولتشي آند غابانا.

وكانت أنجلينا قد ظهرت مؤخراً برفقة أبنائها بالتبني: باكس، زاهارا، ومادوكس، في عرض فيلمها الجديد "ماريا" ضمن فعاليات مهرجان السينما في نيويورك لعام 2024.

تألقت أنجلينا في عرض الفيلم، بفستان أبيض طويل من مجموعة أزياء كلاسيكية لعلامة Madame Gres.