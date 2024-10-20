انت الأن تتابع خبر انطلاق مهرجان 'العلا' فرصة كبيرة للاسترخاء والهدوء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز منطقة العُلا بالأجواء الرائعة التي تشجع على الراحة والاسترخاء ، وتجذب الكثيرين من محبي الاستجمام والاسترخاء لتجعلها "ملاذ الهدوء"، كما يتيح تقويم فعاليات شتاء السعودية العديد من الوجهات التي تستحق الزيارة لقضاء وقت مميز في طقس المدينة الخلاب.

ويضم تقويم فعاليات الشتاء مجموعة كبيرة من الفعاليات المقررة في الشتاء القادم ويأتي مهرجان "العلا" في صدارة القائمة ، حيث يقدم تجارب استشفائية متكاملة لأهم الخبراء بالمجال ، عبر برنامج علاجي في (فايف سنسِس سانكشواري) ، بالإضافة إلى نشاطات مُصممة للعناية بسكون العقل وصفاء الروح ، أو يمكن تجربة جلسة العلاج الصوتي في الحِجر.

ومن أهم فعاليات المهرجان حفل "All Day I Dream" ، حيث تقام يومي 17 و18 أكتوبر، وتعتبر تجربة ممتعة تتميز بمجموعة من الأغاني المميّز في تحريك المشاعر والأحاسيس وتتناغم مع التركيبات الفنية والعروض البصرية المذهلة لنشر الطاقة الإيجابية ، وتحفيز الإلهام في النفس.

برنامج "شتاء السعودية"