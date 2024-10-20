نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات الإسكندرية لنوة الصليب: استقرار الأحوال الجوية هذا العام دون أمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعد نوة الصليب واحدة من النوات المعروفة التي تضرب مدينة الإسكندرية سنويًا، وتتميز بتغيرات في حالة الطقس، مثل هطول الأمطار وسرعة الرياح.

ومع اقتراب النوة، رفعت المدينة حالة الطوارئ، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.

ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن نوة الصليب؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تسمية "نوة رياح الصليب" ليس لها أساس علمي وإنما تأتي من مصطلحات شعبية قديمة، بينما يُعرف هذا النوع من التغيرات الجوية علميًا بـ "التوزيعات الضغطية" التي تؤثر على الطقس في مختلف المحافظات.

مفاجأة نوة الصليب هذا العام

أشارت غانم إلى أن نوة رياح الصليب تتسم بتقلباتها من عام إلى آخر. ففي بعض السنوات تشهد البلاد أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية، بينما في سنوات أخرى قد تكون الأجواء مستقرة.

هذا العام، من المتوقع أن تكون نوة الصليب غير ممطرة تمامًا، حيث ستشهد محافظة الإسكندرية استقرارًا في الأحوال الجوية.

تفاصيل الطقس خلال نوة الصليب

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استقرارًا في الطقس، مع درجات حرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، وهو طقس مائل للحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

ستصاحب النوة شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

استقرار الطقس لمدة أسبوع

وأكدت منار غانم أن الأحوال الجوية ستظل مستقرة بدءًا من اليوم، الأحد 20 أكتوبر 2024، وحتى نهاية الأسبوع.

لن تكون هناك أمطار على الإسكندرية أو المحافظات الأخرى، وستساعد رياح الصليب في تلطيف الأجواء.

هذا الاستقرار في الطقس يُعد مفاجأة إيجابية، خاصة لسكان المناطق الساحلية الذين اعتادوا على التعامل مع الظروف الجوية الصعبة التي تصاحب النوات السنوية.