انت الأن تتابع خبر هافال H9 2025: عملاق الدفع الرباعي يتربع على عرش الأسواق السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد سوق السيارات في السعودية تطوراً ملحوظاً، حيث تتهافت الشركات العالمية والمحلية على تقديم أحدث موديلاتها لتلبية تطلعات العملاء ومن بين هذه السيارات التي لاقت اهتماماً كبيراً، تأتي هافال H9 موديل 2025، والتي تمثل قفزة نوعية في عالم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.

تصميم خارجي يأسرك من النظرة الأولى

تتميز هافال H9 بتصميم خارجي جريء يجمع بين الأناقة والقوة، شبكة التهوية الأمامية الكبيرة المصممة على شكل حرف V، والإضاءة الأمامية المتطورة، والخطوط الحادة التي تمتد على طول الهيكل، كلها عناصر تمنح السيارة مظهراً رياضياً وسيطرة كما أن الأبعاد الضخمة للسيارة تجعلها تبرز على الطريق وتضفي عليها هيبة خاصة.

مقصورة داخلية فاخرة ورحبة

تتمتع هافال H9 بمقصورة داخلية فسيحة تتسع لسبعة ركاب براحتهم التامة. المواد المستخدمة في التنجيد عالية الجودة، مما يمنح المقصورة لمسة من الفخامة كما تم تزويد السيارة بشاشة لمس كبيرة الحجم تعمل باللمس، والتي تتيح التحكم في معظم وظائف السيارة، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور يوفر تجربة استماع ممتعة.

أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود

تعتمد هافال H9 على محرك توربيني قوي يوفر عزم دوران مرتفع، مما يمنح السيارة تسارعاً سريعاً وقدرة على التعامل مع مختلف التضاريس كما تم تزويد السيارة بنظام دفع رباعي متطور يتيح لها التعامل بسهولة مع الطرق الوعرة وعلى الرغم من قوة المحرك، إلا أن هافال H9 تتميز بكفاءة في استهلاك الوقود، مما يجعلها خياراً اقتصادياً في المدى الطويل.

مواصفات تقنية متطورة

تتميز هافال H9 بمجموعة واسعة من الميزات التقنية المتطورة، والتي تشمل: