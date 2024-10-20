انت الأن تتابع خبر قصة المرأة التي حبسها فريد الأطرش في قفص حديدي بغرفة نومه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف عن فريد، صاحب أجمل الأغنيات الرومانسية، الكثير من الحكايات حول الحب، جعلت الشاعر الكبير والصحفي مجدى نجيب، يبحث عنه و«يوسط» الملحن الشهير محمود الشريف عام 1971، ليجري لقاءً صحفيا، مع فريد و«يتوسط» في الوقت نفسه لمطرب جديد يظهر في حفل الربيع الشهير الذي كان يقيمه الأطرش سنويا، يقول نجيب عن بلبل الشرق في كتابه «من صندوق الموسيقى.. زمن الغناء الجميل» :«كان فريد من الأصوات التي لها محبة كبيرة في قلوب المستمعين في مصر، وكل أنحاء الوطن العربي، ربما يعود ذلك إلى رومانسيته البائسة».

يكمل شاعر الألوان عن لقاءاته التي تعددت مع ملك العود، ليحكى عن اعجابه السريع بالنساء، فيقول :«كان فريد سريع الإعجاب بالنساء سريع الوقوع في فخاخهن، وبالطبع بحسن نية، وكان لا يعرف الوسط، حيث كان متطرفا في كل شئ في حياته، فمن المستحيل أن يكون الصديق والعدو، أو المحب والكاره في وقت واحد، ويكره الأشخاص اللئام، ورغم كثرة أصدقائه كان لا يجد من يجاريه منهم للسهر حتى الصباح، فقد كان يخاف من النوم، فربما يحدث له شئ ولا يجد أحدا يستنجد به، لأنه كان مريضا بالقلب، وفى يوم كنت في زيارة له في منزله العامر دائما بالأصدقاء من كل لون، يسهرون ويطلقون النكات، تصادف أننى تجولت في الشقة لكى أحيط نفسى بالجو الذي يعيش فيه هذا المطرب المليء بشجن الحب، والذى يعانى دائما من وجع بالقلب، فوجدت في غرفة نومه تمثالا لامرأة داخل قفص من الحديد المغلق، ومعلقا في السقف، فلما سألته متعجبا ومستفسرا، قال في لامبالاة :» لقد سجنتها هنا لكى لا تهرب منى«، وعاود مجدى نجيب سؤاله لملك العود بدهشة :» من هي؟«.. قال وهو في نفس حالة اللامبالاة :» إنها ليست مرأة معينة اعرفها، ولا اقصد واحدة بعينها، فهذا التمثال هو الرمز لكل من عرفتهن وهربن منى بعد أن تركن لى العذاب والحزن«.

اندهش شاعر الألوان من فكرة فريد، ورؤيته العجيبة التي يصبر بها قلبه الموجوع، ولكنه عاد ليؤكد أن سبب هروب النساء من «بلبل الشرق»، هو أنه كلما تعرف بواحدة يصارحها بأنه لن يتزوجها، ولكن عندما كان يزداد حبه لامرأة ما بحيث لا يستطيع الاستغناء يراها تفاجئه بطلب الزواج، فتبدأ عملية الهروب ومعالجة الجراح.

وعاد نجيب ليسأل ملك العود، لماذا لم تتزوج؟ اجاب بثقة في لهجة جادة: انا مؤمن تماما بأن الزواج يقتل الحب .