انت الأن تتابع خبر ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على القادسية بثلاثية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح فريق الاتحاد في استعادة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب الفوز على القادسية بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الدوري السعودي.

وحقق الاتحاد فوزًا مهمًا على القادسية بثلاثية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة السابعة من دوري روشن.

افتتح فريق الاتحاد التسجيل بهدف مبكر عن طريق النجم كريم بنزيما في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم تعادل القادسية بهدف في الدقيقة 20 عن طريق أوباميانج بعد مراوغة الحارس رايكوفيتش.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة تمكن الفرنسي موسى ديابي من تسجيل هدف الاتحاد الثاني في المباراة وأول أهدافه بقميص النمور في الدوري، لتصبح النتيجة 2-1 قبل أن يوقع ميتاي على الهدف الثالث للنمور بالدقيقة 81.

بهذا الفوز يستعيد فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما يبقى القادسية في المركز السابع برصيد 10 نقاط.