نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية مع حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مساء يوم السبت مظاهرات حاشدة في مدينة تل أبيب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل فورية مع حماس.

وتظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية للأسرى، وسط هتافات داعمة للصفقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول جموع المتظاهرين حاملين لافتات وأعلاما.

وتنامت مخاوف عائلات الأسرى الإسرائيليين بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، حيث انتقدت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، مؤكدة أن "اغتيال يحيى السنوار هو إنجاز ولكنه ليس انتصارا".