مبادرة بداية.. أوقاف الفيوم تنفذ مجالس إفتاء بالقرى و30 درسا منهجيا بالمساحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - نفذت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي عدداً من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

شملت عقد مجلسي إفتاء بقرية الصعيدي مركز الفيوم، والصبيحي بالشواشنة مركز يوسف الصديق، تحدث فيها المحاضرون عن موقف الإسلام من الوساطة والمحسوبية، وعدد 30 درس منهجي بالمساجد الرئيسية بالقرى، ودرسين منهجيين للواعظات، وعدد 4 ندوات علمية حول موضوع "عناية الإسلام بالمرأة" ببندر الفيوم، وسنورس، والشواشنة،

وعقدت المديرية 5 ندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عن المخدرات وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع.

كما نفذت المديرية عدد 70 ندوة للمنبر الثابت بالتعاون بين الأزهر والأوقاف، موضوعها "وجعلنا من الماء كل شيئ حي"، وعدد من الندوات الكبرى بأبشواي، بمشاركة وكيل الوزارة،

كما تم تنظيم عدد 68 ندوة خلال الأسبوع الدعوي حول حرمة المال العام، والتحذير من الرشوة والمحسوبية، ومحاور بناء الإنسان في الإسلام.

كما شملت الفعاليات عدد 113 ندوة حول حرمة الاعتداء على مقدرات الوطن، وتنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل من عمر 4 سنوات فأكثر، بعدد 460 مسجد، ولقاء الجمعة للأطفال بلقهانة مركز اطسا عقب صلاة الجمعة، وقرية العدوة مركز الفيوم، ولقاء الصحة الإنجابية بالشواشنة، كما تم تنظيم عدد من دروس الواعظات، وانطلاق قافلة الواعظات بمساجد ناصر، والمعلمين، ودار الرماد الشرقي، ومحي الدين أبو العز، والمسجد المعلق ببندر الفيوم، وقافلة الجمعة في عشرة مساجد كبرى بالعامرية والبيضة والعدوة مركز الفيوم.