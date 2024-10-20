"حياة كريمة" تفتتح أول منفذ ثابت لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - واصلت مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة، فعاليتها لبيع المنتجات الغذائية خاصة اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالمناطق الأكثر إحتياجا.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة أول منفذ ثابت لبيع اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية بمدينة دمنهور، وسط إقبال من المواطنين والذى يعمل على مدار اليوم.

كما دفعت مؤسسة حياة كريمة بعدة سيارات متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالشوارع والميادين .

وتوافد الأهالى على منافذ مؤسسة حياة كريمة لشراء احتياجتهم من اللحوم بسعر 185جنيها لكيلو اللحوم البقرى المستوردة و265 للحوم البلدى و85 جنيها للدجاجة الكاملة.

وتأتى هذه الجهود من خلال خطة مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بكافة قرى ومراكز محافظة البحيرة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر احتياجا.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة قامت بضخ كميات من اللحوم، لبيعها بمبلغ 185 جنيها بمركز حوش عيسى، كما ضخ كميات أخرى لبيعها بمراكز أبو حمص ووادى النطرون وإيتاى البارود وكوم حمادة والرحمانية ودمنهور.

افتتاح أول منفذ ثابت لبيع اللحوم بالبحيرة افتتاح أول منفذ ثابت لبيع اللحوم بالبحيرة

إقبال أهالى البحيرة على شراء لحوم حياة كريمة إقبال أهالى البحيرة على شراء لحوم حياة كريمة

حياة كريمة تواصل فاعليتها لبيع اللحوم حياة كريمة تواصل فاعليتها لبيع اللحوم

متطوعى مبادرة حياة كريمة بالبحيرة متطوعى مبادرة حياة كريمة بالبحيرة

منافذ متنقلة لمؤسسة حياة كريمة منافذ متنقلة لمؤسسة حياة كريمة



