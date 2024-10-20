ضبط سائق تحرش بفتاة حال استقلالها سيارة "مؤجرة" بصحبته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بتضــررهـا من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيـــقات النقل الذكى لقيـامـه بالتحرش بهـــا حال إستقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق – مقيم بدائرة القسم ) حال إستقلاله السيارة المُشار إليها .. وبمواجهتــــــه إعترف بإرتكاب الواقعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.