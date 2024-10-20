ضبط سائق تحرش بفتاة حال استقلالها سيارة "مؤجرة" بصحبته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بتضــررهـا من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيـــقات النقل الذكى لقيـامـه بالتحرش بهـــا حال إستقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.

محمد يوسف

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