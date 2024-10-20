نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سؤال "دوت الخليج الرياضي" لمحمد الشناوي حارس الأهلي "تريند" قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر سؤال الكاتب الصحفي مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري بالإمارات، الصحف والقنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وتسبب جدال الشناوي مع الجندي، بعد سؤاله الذي وجهه للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ولحارس الأهلي، في تناول السؤال والإجابة بشكل تحليلي في معظم المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشن عدد من جماهير الأهلي وبعض البرامج التليفزيونية هجومًا على الجندي بسبب سؤاله، مما دفعه ينشر منشورًا توضيحيًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “سألت سؤالًا عاديًا في المؤتمر الصحفي للمدير الفني وحارس مرمى الأهلي على هامش بطولة كأس السوبر المصري.. لكن تفاجئت بردود الفعل، واللغط حول السؤال بل الهجوم عليّ.

وأضاف: “أولًا سؤالي في موضعه تمامًا ويرتبط ارتباطًا وثيقًا ببطولة السوبر.. وكان موجهًا لمارسيل كولر أولًا ثم الشناوي”.

الجندي: السؤال بسيط والإجابة أبسط.. ما فائدة الجدال؟

وتابع: “فحوى السؤال كالآتي: كشف مسؤول بارز “سابق” في الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية عن توقعه بمشاركة مصطفى شوبير في السوبر كسياسة تدوير من كولر كما حدث في الموسم الماضي.. فما رأي مستر كولر والشناوي؟”.

وأردف متسائلًا: “لا أعلم لماذا تعصب الشناوي؟ رغم أن الإجابة النموذجية هو جاوبها بالفعل”.

واختتم الجندي قائلًا: “السؤال بسيط والإجابة أبسط والشناوي جاوب بالفعل، فلا أعلم ما فائدة الجدال والهجوم”.