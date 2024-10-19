باريس يستعيد الصدارة بنقاط ستراسبورغ

باريس يستعيد الصدارة بنقاط ستراسبورغاستعاد فريق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ستراسبورغ بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل رباعية باريس سان جيرمان كل من سيني مايولو، وماركو أسينسيو، وبرادلي باركولا، وكانغ إن لي في الدقائق (18 و47 و66 و90)، فيما أحرز هدفي ستراسبورغ سيكو مارا، وبابي يونج في الدقيقتين (58 و90+2).

بهذا الفوز رفع سان جيرمان رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف أمام موناكو المتصدر السابق والذي تراجع للمركز الثاني عقب تعادله دون أهداف أمام ليل أمس الجمعة.

في المقابل توقف رصيد ستراسبورغ عند (10) نقاط في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية، حقق لانس فوزه الأول على حساب ضيفه سانت إيتيان بهدفين دون رد، سجلهما البولندي بشيميسواف فرانكوفسكي، وريمي لابو لاسكاري في الدقيقتين (20 و79).

ورفع لانس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما بقي سان إتيان في المركز الثالث عشر بسبع نقاط.

وضمن الجولة ذاتها، تجاوز فريق رين كبوة خسارته في آخر جولتين، حين تعادل مع مضيفه ستاد بريست بهدف لكل منهما ليبقى في المركز الثاني عشر برصيد (8) نقاط بعد فوزين و(4) هزائم وتعادلين. في المقابل، تقدم بريست للمركز التاسع مؤقتا برصيد 10 نقاط.