ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند “B-/B” مع…

دبي - احمد فتحي في السبت 19 أكتوبر 2024 09:15 مساءً - سكاي نيوز_ أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P)، الجمعة، تثبيت تصنيف مصر عند “B-/B” كما أبقت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري “إيجابية”.

وكانت الوكالة عدلت في مارس الماضي نظرتها للاقتصاد المصري إلى “إيجابية”، بعد أن كانت “مستقرة”، وذلك عقب قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وساهمت هذه الإجراءات الحكومية في بداية عام 2024، في حصول مصر على خطة إنقاذ بأكثر من 50 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات، لا سيما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة.