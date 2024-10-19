كين يعيد البايرن لصدارة البوندسليغا

كين يعيد البايرن لصدارة البوندسليغاحافظ بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه شتوتغارت 4-0، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من "البوندسليغا"، والتي شهدت أيضا فوز لايبزيغ على مضيفه ماينز.

ففي المباراة الأولى، قاد هاري كين بايرن ميونخ للفوز على شتوتغارت، بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (57 و60 و80)، قبل أن يضيف كينغسيلي كومان الهدف الرابع في الدقيقة (89).

بهذا الفوز رفع بايرن رصيده إلى 17 نقطة، متفوقا على لايبزيغ بفارق الأهداف، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد شتوتغارت عند 9 نقاط في المركز التاسع، بعدما مني بخسارته الثانية مقابل فوزين وثلاثة تعادلات.

أما في المباراة الثانية، تمكن لايبزيغ من الفوز على مضيفه ماينز بهدفين دون رد، حيث نجح في حسم نتيجة اللقاء في الشوط الأول بهدفين سجلهما الهولندي تشافي سيمونز، والمجري ويلي أوربان في الدقيقتين (20 و37).

ويعد هذا الفوز الثالث على التوالي لفريق لايبزيغ والخامس في 7 مواجهات، إذ لم يذق طعم الخسارة حتى الآن في الدوري هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثاني متساويا مع بايرن ميونخ.

في المقابل، توقف رصيد ماينز عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز فرايبورغ على أوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف، وباير ليفركوزن، حامل اللقب، على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بنتيجة (2 - 1).

كما فاز هوفنهايم على ضيفه بوخوم بثلاثة أهداف لهدف، وبوروسيا مونشنغلادباخ على هايدنهايم بثلاثة أهداف لهدفين.