أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ أكتوبر 2023، إلى 2448 شهيداً و11 ألفاً و471 مصاباً.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي على لبنان في الساعات الـ48 الماضية أسفرت عن استشهاد 36 شخصاً وإصابة 204 آخرين.
وأوضحت أن الحصيلة التفصيلية تضمنت: 11 شهيداً و95 جريحاً في الجنوب، و23 شهيداً و93 جريحاً في النبطية، وشهيد و9 جرحى في البقاع، وشهيد و12 جريحاً في بعلبك الهرمل شرقي لبنان.
ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الصهيوني من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.
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