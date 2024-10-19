"احصلي على يدين وقدمين ناصعة البياض بوصفات منزلية طبيعية وسهلة"

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رياض - احمد صلاح - مع تعرض اليدين والقدمين لعوامل الجو المختلفة والمواد الكيميائية تظهر عليهما البقع الداكنة والجفاف مما يجعلهما تبدوان باهتين ولإعادة النعومة والبياض إليهما يمكنك الاعتماد على وصفات طبيعية منزلية فعالة وآمنة تعيد لليدين والقدمين إشراقتهما من جديد دون الحاجة إلى منتجات تجميلية مكلفة أو ضارة.

وصفة الليمون والعسل لتفتيح اليدين

الليمون والعسل يعتبران من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة بفضل خصائصهما المبيضة والمغذية قومي بمزج عصير نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من العسل ثم دلكي يديك بهذا الخليط واتركيه لمدة 15 دقيقة بعد ذلك اغسلي يديك بالماء الفاتر ستلاحظين الفرق في لون البشرة فورًا كما يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الحليب والزبادي لتفتيح القدمين

الحليب والزبادي يحتويان على أحماض طبيعية تساعد في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة مما يساهم في تفتيح لون القدمين بشكل ملحوظ امزجي ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة من الحليب وطبقي الخليط على قدميك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليهما بالماء الفاتر ستشعرين بالنعومة والبياض بعد الاستمرار على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الكركم وماء الورد لتوحيد لون البشرة