هجوم جوي يستهدف منزل نتنياهو

هجوم جوي يستهدف منزل نتنياهواعترف جيش العدو الصهيوني، اليوم السبت، بفشل منظومات الاعتراض الصهيونية في إسقاط الطائرة المسيرة التي استهدفت مقر إقامة رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وقال جيش العدو في بيان له: "فتحنا تحقيقاً في فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الطائرة المسيرة التي استهدفت مقر إقامة نتنياهو، وعدم تفعيل صافرات الإنذار".

ونقلت القناة 12 الصهيونية عن أحد سكان قيسارية الذين شاهدوا الانفجار قوله: "سمعنا طائرات هليكوبتر فوقنا وشعرنا أن هناك حادثًا يحدث، لكن لم يتم تفعيل أي صفارات الإنذار، لذلك لم نكن خائفين".

وأضاف: "فجأة سُمع صوت انفجار قوي في قيسارية".. بالمنطقة، ولم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك اعتراضًا أم طائرة بدون طيار انفجرت".

وتابع قائلاً: "لكن بالفعل في تلك اللحظة فهمنا بشكل لا لبس فيه أن هناك حدثًا حقيقيًا هنا دون سابق إنذار، وكان الأمر مرهقاً ومثيراً للقلق للغاية، ولحسن الحظ لم تقع إصابات".

وعلقت القناة 12 الصهيونية بالقول: "بعد أيام قليلة من فشل منظومات الدفاع الجوي الصهيونية من اعتراض مسيّرة استهدفت قاعدة لواء غولاني.. مرة أخرى تفشل هذه المنظومات في اعتراض مسيّرة استهدفت مبنى رئيس الوزراء الصهيوني".