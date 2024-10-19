هجوم جوي يستهدف منزل نتنياهو
اعترف جيش العدو الصهيوني، اليوم السبت، بفشل منظومات الاعتراض الصهيونية في إسقاط الطائرة المسيرة التي استهدفت مقر إقامة رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو في قيسارية.
وقال جيش العدو في بيان له: "فتحنا تحقيقاً في فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الطائرة المسيرة التي استهدفت مقر إقامة نتنياهو، وعدم تفعيل صافرات الإنذار".
ونقلت القناة 12 الصهيونية عن أحد سكان قيسارية الذين شاهدوا الانفجار قوله: "سمعنا طائرات هليكوبتر فوقنا وشعرنا أن هناك حادثًا يحدث، لكن لم يتم تفعيل أي صفارات الإنذار، لذلك لم نكن خائفين".
وأضاف: "فجأة سُمع صوت انفجار قوي في قيسارية".. بالمنطقة، ولم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك اعتراضًا أم طائرة بدون طيار انفجرت".
وتابع قائلاً: "لكن بالفعل في تلك اللحظة فهمنا بشكل لا لبس فيه أن هناك حدثًا حقيقيًا هنا دون سابق إنذار، وكان الأمر مرهقاً ومثيراً للقلق للغاية، ولحسن الحظ لم تقع إصابات".
وعلقت القناة 12 الصهيونية بالقول: "بعد أيام قليلة من فشل منظومات الدفاع الجوي الصهيونية من اعتراض مسيّرة استهدفت قاعدة لواء غولاني.. مرة أخرى تفشل هذه المنظومات في اعتراض مسيّرة استهدفت مبنى رئيس الوزراء الصهيوني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم جوي يستهدف منزل نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.