صفارات الإنذار تدوى فى الجليل عقب تسلل مسيرة من لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - قالت مراسلة فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل، عقب تسلل مسيرة من لبنان، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ونقلت القاهرة الإخبارية، صورة حية، لتصاعد أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت جراء غارة إسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أكدت ارتقاء 46 شهيدًا جراء استهداف الاحتلال عدد من المناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك قتلى ومصابين بصفوف جنود الاحتلال جراء إطلاق صاروخ موجه نحو آلية عسكرية في جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".