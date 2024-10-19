العالم اليوم - بالفيديو.. قتيلان بقصف إسرائيلي على جونية شمالي بيروت

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. قتيلان بقصف إسرائيلي على جونية شمالي بيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - أفادت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، بسقوط قتيلين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جونية شمالي بيروت، في أول هجوم للقوات الإسرائيلية على المنطقة.

والخميس، أعلن حزب الله، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إنه يستدعي لواء إضافيا من قوات الاحتياط لتنفيذ عمليات في الجبهة الشمالية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" أنه "بناء على تقييم الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملياتية على الجبهة الشمالية".

وينصب تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان حتى الآن على سهل البقاع في الشرق والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى الجنوب.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على إسرائيل دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة.