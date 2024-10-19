‏مصدر في مكتب نتنياهو: إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مصدر في مكتب بنيامين نتنياهو، إن إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.