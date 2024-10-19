نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تشارك في فيلم و3 مسلسلات في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة صبا مبارك في بداية العام ببطولة مسلسل بين السطور التي تألقت فيه أمام الفنان أحمد فهمى، فاستطاعت تحقيق نجاح جماهيري كبير خلال فترة عرضه على شاشة قناة ON.

كما نجحت صبا مبارك في تحقيق شهرة واسعة أثناء عرض مسلسل لحظة غضب على منصة WATCH IT، والذى تصدر التريندات في أغلب أيام عرض العمل على المنصة.

عودة صبا مبارك في فيلم السرب

أيضًا شهد العام الجاري عودة صبا مبارك للسينما من خلال فيلم السرب الذى حقق نجاحًا كبيرًا، إذ شاركت صبا في الفيلم بدور مختلف لفتاة ليبية وقع في حبها أمير التنظيم التفكيري محمد ممدوح إلا أن قوات الأمن المصرية نجحت في تجنيدها لصالحها وإنقاذها بعدما خطفها التنظيم التكفيري.

مسلسل وتر حساس

على صعيد آخر تستعد الفنانة الأردنية إلى مسلسل وتر حساس الذى سيعرض نهاية الشهر الجاري على قناة ON