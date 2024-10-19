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بالصور.. كايروكي وديسكو مصر وSo يشعلون أضخم احتفالات الطلاب بفاميلي بارك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. كايروكي وديسكو مصر وSo يشعلون أضخم احتفالات الطلاب بفاميلي بارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا فريق كايرو كي حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء أمس الجمعة لطلاب الأكاديمية البحرية داخل فاميلي بارك بحضور الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار.

وبمجرد صعود أعضاء الفريق على خشبة المسرح تصاعدت هتافات وصيحات الإعجاب وقام الجمهور بترديد اغانيهم ككورال جماعي بعدها وجه مطرب الفريق الفنان أمير عيد تحيه لهم لحفاوة الإستقبال واشاعة الطاقة التي أضفت حالة من الحماس مع انطلاق الحفل.

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تفاعل الجمهور مع فريق كاريوكي 


وقدم الفريق العديد من أغانيه المميزة والمحببه لدي الشباب منها أغنية "بسرح واتوه"، "ساموراي"، "حب زمان"، و"مربوط بأستيك"، "كوستاريكا"، "جيمس دين"، "كازنوفا".. وغيرها ممن حصدت وصلات الغناء والرقص طوتل فترة تواجدهم على خشبة المسرح.

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تفاصيل الحفل 


شارك في إحياء فقرات الحفل فريق ديسكو مصر الذي أشاع حالة من البهجة بأغاني التسعينات والمسلسلات والأفلام بالإضافة إلى فقرة ال dj عمرو so التي نالت إعجاب الجميع والحفل خرج بشكل مبهر من تنظيم المنتج ياسر الحريري الذي استعان بمواصفات لايف عالمية من إضاءة وليد الحريري ومسرح تامر فوزي وامتدت فقراته حتى قرب منتصف الليل.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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