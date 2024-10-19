صفارات الإنذار تدوي مجددا في الكريوت شمال شرقي حيفا

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أحمد جودة - القاهرة - دوت صفارات الإنذار، مجددا في الكريوت شمال شرقي حيفا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.