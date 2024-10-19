المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان ”المرأة المصرية وروح اكتوبر ودورها في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "المرأة المصرية وروح اكتوبر ودورها في بناء القيم" ،بحضور الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس ومقررة لجنة المحافظات، اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الاسبق وقائد قوات الاستطلاع في حرب اكتوبر ، اللواء طيار أركان حرب حسن راشد رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، وعدد من طالبات جامعة عين شمس و جامعة الازهر و مدرسة القديس يوسف لغات.

افتتحت الدكتورة سهام جبريل الندوة معربة عن سعادتها لحضور العديد من الشابات وأوضحت انه يجب على الأجيال الجديدة أن ترى وتحفظ وتفتخر بما قام به أبطالنا في حرب اكتوبر من اجل هذا الوطن، كما اكدت ان نصر اكتوبر هو عبور إلى العزة والكرامة واشارت إلى ان مصر تمثل القوة الشاملة من إمكانيات ومقاومات إنسانية تسعى إلى إدارة الأزمات وبناء الإنسان واستقرار السلام والمنطقة لبناء مستقبل الوطن.

وفى كلمته أوضح اللواء علي حفظي خلال الجلسة الاولى (مشاهد وذكريات ابطال شاركو في حرب اكتوبر) ان النصر جاء بسبب خداع العدو وافقاده توازنه والتزام السرية التامة عند التخطيط والتنفيذ وكان هناك فضل لالتحام القيادة السياسية والقوة العسكرية والشعب، مشيراً الى ان هناك دائماً علاقة بين الماضي والحاضر لذلك يجب الحفاظ على التواصل بين الاجيال لنقل الخبرة والحكمة للشباب الذي يحمل القوة والعزيمة.

كما اكد على ان المرأة كان لها دوراً هاماً في فترة الحرب على الصعيد السياسي و الاجتماعي ويجب تسليط الضوء على هذا الدور.

كما اشار اللواء طيار أركان حرب حسن راشد الى اهمية دور المرأة في فترة الحرب داخل منزلها في إدارة الأمور المالية والحالة النفسية والصحية للأسرة او في ساحة الحرب من حيث القيام بالطهي وارسال الطعام والإغاثات والعمل كممرضات بالمستشفيات لعلاج مصابي الحرب.

وقد اشار اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ومستشار مجلس الوزراء الاسبق الى ضرورة رفع الوعي عند الاجيال الجديدة ليكونوا على دراية بالوضع الإقليمي والمخاطر السياسية والاقتصادية والجغرافية للدولة والدول المجاورة كما اكد على ان المراة المصرية دائماً قوية فى اوقات السلم والحرب وتسعى دائماً لتحقيق استقرار الدولة و الحفاظ على الاستقرار الداخلي للأسرة.