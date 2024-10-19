رئيس الوزراء: مضطرون لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة مضطرة لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مؤكدًا أن أسعار الوقود ستظل ثابتة لمدة 6 أشهر قادمة.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بعد تفقده عددًا من المشروعات الخدمية في محافظة المنيا، إلى أن الدولة تحاول التخفيف من العبء عن المواطن، وتتحمل الجزء الأكبر من تكاليف أسعار الوقود.

مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل

أكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات محدودة ومتوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن قرارات رفع أسعار الوقود تأخذ في الاعتبار تلك الفئات لضمان عدم تأثير الزيادات بشكل كبير على معيشتهم.

زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتولى مهمة مراجعة وتحديد أسعار المنتجات البترولية بشكل دوري، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين في مصر.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج والأسعار الحالية وضبط أداء السوق.

تفاصيل أسعار البنزين الجديدة في مصر

جاءت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية كما يلي:

بنزين 95 : 17 جنيهًا/لتر

: 17 جنيهًا/لتر بنزين 92 : 15.25 جنيهًا/لتر

: 15.25 جنيهًا/لتر بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر

أسعار السولار والمنتجات الأخرى

كما تم تعديل أسعار السولار والكيروسين والمازوت:

سعر السولار : 13.50 جنيهًا/لتر

: 13.50 جنيهًا/لتر سعر الكيروسين : 13.50 جنيهًا/لتر

: 13.50 جنيهًا/لتر سعر طن المازوت المخصص لباقي الصناعات : 9500 جنيهًا/طن

: 9500 جنيهًا/طن سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات/م³

تم تثبيت سعر المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية حفاظًا على استقرار الأسعار في تلك القطاعات الحيوية.

موعد لجنة التسعير التلقائي المقبلة

قررت لجنة التسعير تأجيل اجتماعها المقبل لمراجعة أسعار الوقود ليكون بعد 6 أشهر، ما يعني أن الأسعار ستظل ثابتة خلال هذه الفترة.

تأثير الزيادات على السوق والمستهلك

مع هذه الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، من المتوقع أن يكون هناك تأثير على تكلفة المواصلات والخدمات المرتبطة بالطاقة.

ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى توفير إجراءات حماية ودعم للفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادات، مع الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات البترولية بشكل مستدام.