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خبير عالمي في طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عالمي في طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالمعادى وكوبري القبة

شعار القوات المسلحة

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور فريدريك كلارنسون فرنسى الجنسية  أستاذ طب المخ والأعصاب بمستشفى سان سالبتير  باريس خلال الفترة من 6 وحتى 7 ديسمبر القادم.


كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور فريدريك كلارنسون يوم 8  ديسمبر القادم ويتم مناظرة الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير جميع أيام الأسبوع.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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