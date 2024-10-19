نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عالمي في طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالمعادى وكوبري القبة شعار القوات المسلحة يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور فريدريك كلارنسون فرنسى الجنسية أستاذ طب المخ والأعصاب بمستشفى سان سالبتير باريس خلال الفترة من 6 وحتى 7 ديسمبر القادم.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور فريدريك كلارنسون يوم 8 ديسمبر القادم ويتم مناظرة الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير جميع أيام الأسبوع.