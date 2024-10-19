رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه ”العدوة” ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 01:34 مساءً - وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ مشروعات شبكات مياه الشرب فى "حياة كريمة" بنسبة تنفيذ ١٠٠% بعدد ۱۸۳ قرية بالمحافظة

خلال جولته اليوم بمحافظة المنيا، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة مياه العدوة، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في مشروعات "حياة كريمة"، خاصة في قطاع مشروعات مياه الشرب، وذلك من خلال العمل على تحسين جودة ونوعية المياه، والتوسع في إنشاء محطات وشبكات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً.

كما أوضح المهندس / شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب، وذلك ضمن جهود الوزارة للإسهام في تطوير منظومة المياه، بما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة بقرى ومحافظات الصعيد.

وفي هذا الإطار، تطرق المهندس / شريف الشربيني، إلى موقف مشروعات مياه الشرب المنفذة بمحافظة المنيا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات شبكات مياه الشرب بنسبة تنفيذ ١٠٠%، بعدد ۱۸۳ قرية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات محطات مياه الشرب المنفذة بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية، نوه وزير الإسكان إلى أنه مستهدف تنفيذ ٣٥ محطة مياه شرب، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 27 محطة لتنقية مياه شرب، تشمل: 11 محطة إعادة تأهيل، و١٥ محطة آبار، بالإضافة إلى محطة جديدة للمياه السطحية، كما لفت إلى أنه جار تنفيذ ٨ محطات أخرى.

كما عرض الوزير موقف محطات المياه الجارى تنفيذها، مشيراً إلى أنها تشمل، 4 محطات مياه سطحية، ومحطتين لإعادة التأهيل، ووحدتي حديد ومنجنيز، مؤكداً أنه يتم متابعة معدلات التنفيذ بتلك المحطات، بما يضمن الانتهاء منها في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بمشروع محطة مياه العدوة، أشار المهندس شريف الشربينى إلى أن محطة مياه العدوة، يتم تنفيذها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، ومُصممة للعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢٠٠ لتر/ ثانية، بواقع ١٧ ألف متر٣/ يوم، ومُقامة على مساحة ٥ أفدنة.

وخلال جولته بالمحطة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس/ رجب سعيد، رئيس شركة المياه بمحافظة المنيا، الذي أوضح أنه سيتم تشغيل المحطة تجريبياً في شهر ديسمبر القادم، كما نوه إلى أن المحطة تخدم نحو ٢٠٠ ألف نسمة من خلال خطى طرد، الأول خط ٥٠٠ مم لخدمة قرى: العطف، وقصر لملوم، وزاوية برمشا، وقرية الجهاد، وتوابعها، والثاني خط ٣٠٠ مم لخدمة قرى: البسقلون، وبرمشا، إلى جانب الاسهام في زيادة ضغط المياه في مدينة العدوة، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة المحطة بشبكاتها يُقدر بحوالي ٣٨٠ مليون جنيه.

وفي ختام جولته بالمشروع، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالمشروع.