انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. 3 شخصيات مرشحة لخلافة السنوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقب استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية عسكرية اسرائيلية جنوب القطاع، برزت عدة أسماء من المتوقع ان تخلف السنوار في منصبه.

وسارعت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى تحديث تقييماتها حول من يحتمل أن يخلف السنوار.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون في أن يمنح قتل السنوار إسرائيل الانفتاح السياسي الذي تحتاجه للموافقة على وقف إطلاق النار، لكنهم حذروا من أن خليفته يمكن أن يكون له تأثير عميق على ما إذا كانت حماس مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل لوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إن هناك عدة خلفاء محتملين للسنوار، الذي كان لأكثر من عام الصوت الأقوى في حماس.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إنه إذا تولى محمد السنوار -شقيق يحيى- قيادة حماس، فإن "المفاوضات ستفشل تمامًا" حيث انه يسير على خطى شقيقه، وأشرف على شبكة بناء الأنفاق التابعة لحماس.

ورأى المصدر أنه "مع استنفاد جزء كبير من الحركة، قد يكون خيارها المفضل هو شخص خارجي قد يكون أكثر قابلية للتوصل إلى صفقة".

والاحتمال الآخر هو خليل الحية، الذي كان أحد المفاوضين الرئيسيين لحماس خلال محادثات وقف إطلاق النار التي عقدت في الدوحة.

وقال مسؤول أمريكي لـCNN إنه لهذا السبب "ربما يكون هو الشخص الذي تريده الولايات المتحدة". وتولى الحية منصب المفاوض الرئيسي بعد اغتيال إسماعيل هنية في يوليو/تموز الماضي في طهران، والذي يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي التي نفذته.

أما الخيار الثالث فهو خالد مشعل، وهو خيار واضح بالنسبة لحماس، ولكنه غير محتمل بسبب دعمه السابق للانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وتسببت هذه الواقعة في حدوث صدع بين حماس وإيران وأضر ذلك بطموحات مشعل القيادية.

وخلال عملية إعادة هيكلة حماس في عام 2017، اعترضت إيران على استمرار مشعل في شغل منصبه كرئيس سياسي لحماس، وحل هنية محله، مما أتاح فرصة للتقارب بين حماس وإيران.