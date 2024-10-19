انت الأن تتابع خبر مسيرة من لبنان تنفجر بمنزل نتنياهو وهذا مصيره والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدما أفاد موقع "واينت" العبري، السبت، بأن هدف المسيرات التي أطلقت صباح اليوم من لبنان، كان مقر إقامة نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب، أقر مكتب نتنياهو أن المسيرة أطلقت باتجاه منزله، مؤكدا أنه وزوجته لم يكونا في المنزل.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو في قيساريا أحدث دويا كبيرا.

وأصابت المسيرة المنزل دون إطلاق أي تحذير، وتم اعتراض طائرتين أخريين عبرتا من لبنان.

وكانت صفارات الإنذار دوت بسبب عبور الطائرات بدون طيار إلى المنطقة، في سلسلة من المستوطنات من الجليل الأعلى حتى حيفا، دون أي تحذيرات.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان: "خلال الساعة الماضية، تم تحديد ثلاث طائرات بدون طيار تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد تم اعتراض طائرتين بدون طيار، فيما ضربت طائرة بدون طيار أخرى مبنى في منطقة قيسارية. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".



وتم تفعيل صفارات الإنذار في قاعدة غليلوت العسكرية، كما تم استبعاد وجود طائرات معادية إضافية في المنطقة".

وأفادت الشرطة أن "طائرة معادية دخلت منطقة قيسارية، حيث سمع دوي انفجار نتيجة سقوطها.وبحسب المصادر الطبية، لم يبلغ عن وقوع إصابات، فيما يواصل ضباط الشرطة بالمنطقة الساحلية إجراء عمليات المسح لإزالة المخاطر".