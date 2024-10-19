انت الأن تتابع خبر إصابات بين الإسرائيليين إثر صواريخ أطلقت من لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت إصابات مباشرة لمبان في حيفا إثر الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد الاعلام الاسرائيلي رصد إطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا، وأصيب شخصين بجروح وعدد آخر بحالات ذعر إثر القصف على كريات آتا شمال شرق حيفا.

بالاضافة إلى إصابة إسرائيلي إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان وأصاب مبنى في بلدة شلومي شمال إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعا في شمال إسرائيل.

هذا وأطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن انفجار الطائرة المسيرة بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا أحدث دويا كبيرا.