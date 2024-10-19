دوي انفجارين في سماء حيفا شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، اليوم السبت، أنّ هناك دوي انفجارين في سماء المدينة، شمالي إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط 4 صواريخ في بحيرة طبريا، واعتراض مُسيّرة في قيسارية، دون وقوع إصابات.

وأضافت أن اعتراض المُسيّرة في سماء قيسارية، تسبب في قوع أضرار مادية بمبنى دون إصابات بشرية.

وفي وقت سابق، توعّد حزب الله اللبناني، إسرائيل بمزيدٍ من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شنّ هجومًا بمُسيَّراتٍ على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا، أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة نحو 67 آخرين، في الحصيلة الأكبر في هجوم واحد منذ بدء التصعيد.

وقال حزب الله، في بيانٍ، إنَّ المقاومة تعِدُ الاحتلال الإسرائيلي بأنّ "ما شهده في جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا".

واعتبر حزب الله الهجوم على حيفا "عمليّة نوعية ومركّبة".

وقال حزب الله: "الاحتلال الإسرائيلي تمادى في الاعتداء على أهلنا في بقاع لبنان وسنجعل حيفا وغيرها كسائر المستوطنات".