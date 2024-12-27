نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (18): آرسنال يستضيف إبسويتش تاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي برايتون مع برينتفورد الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وآرسنال مع إبسويتش تاون الساعة 23:15.
النتائج المسجلة في الجولة (18)
مانشستر سيتي × إيفرتون 1-1
تشيلسي × فولهام 1-2
نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا 3-0
ساوثهامتون × وست هام يونايتد 0-1
نوتينغهام فورست × توتنهام هوتسبير 1-0
بورنموث × كريستال بالاس 0-0
وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد 2-0
ليفربول × ليستر سيتي 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 42 نقطة
2- تشيلسي: 35 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 34 نقطة
4- آرسنال: 33 نقطة
5- نيوكاسل: 29 نقطة
6- بورنموث: 29 نقطة