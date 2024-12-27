الدوري الإنكليزي (18): آرسنال يستضيف إبسويتش تاون

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي برايتون مع برينتفورد الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، وآرسنال مع إبسويتش تاون الساعة 23:15.

النتائج المسجلة في الجولة (18)

مانشستر سيتي × إيفرتون 1-1

تشيلسي × فولهام 1-2

نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا 3-0

ساوثهامتون × وست هام يونايتد 0-1

نوتينغهام فورست × توتنهام هوتسبير 1-0

بورنموث × كريستال بالاس 0-0

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد 2-0

ليفربول × ليستر سيتي 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 42 نقطة

2- تشيلسي: 35 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 34 نقطة

4- آرسنال: 33 نقطة

5- نيوكاسل: 29 نقطة

6- بورنموث: 29 نقطة