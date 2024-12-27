الدوري البرتغالي (16): أروكا يلاقي جل فيسنتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا أروكا وجل فيسنتي مباريات الجولة السادسة عشرة، اليوم الجمعة، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق أروكا قبل هذه المباراة في المركز الأخير بـ 11 نقطة، فيما يتواجد فريق جل فيسنتي في المركز العاشر بـ 17 نقطة.

ويتصدر فريق بنفيكا ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 38 نقطة، يليه سبورتينغ لشبونة بـ 37 نقطة، بورتو بـ 37 نقطة، سبورتينغ براغا بـ 28 نقطة، وسانتا كلارا بـ 27 نقطة.