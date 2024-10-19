سمير فرج: اغتيال السنوار كان ضربة حظ وليس عملية مدبرة من إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صدمة كبيرة.

وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اغتيال السنوار لم يكن عملية مدبرة لكن كان ضربة حظ بالصدفة".

وتابع سمير فرج :" الوحدة التي نفذت اغتيال السنوار كانت وحدة عسكرية عادية وليست مدربة على أعلى مستوى من التدريب القتالي ".

وأكمل سمير فرج :" عناصر الاحتلال رأوا حركة في أحد المنازل المهجورة وتم الاشتباك بينهم وتم اغتيال السنوار ".

وأضاف سمير فرج :" السنوار لم يكن محتمي بالرهائن لكنه تم اغتياله وهو مرتدي الشدة العسكرية والسلاح الخاص به "، مضيفا:" الاحتلال أرسل مسيرة إلى مكان تواجد السنوار وتم ضرب دانة دبابة في مكان تواجد السنوار ".