أخبار مصرية

سمير فرج: اغتيال السنوار كان ضربة حظ وليس عملية مدبرة من إسرائيل

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صدمة كبيرة.

وقال سمير فرج في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اغتيال السنوار لم يكن عملية مدبرة لكن كان ضربة حظ بالصدفة".

وتابع سمير فرج :" الوحدة التي نفذت اغتيال السنوار كانت وحدة عسكرية عادية وليست مدربة على أعلى مستوى من التدريب القتالي ".

وأكمل سمير فرج :" عناصر الاحتلال رأوا حركة في أحد المنازل المهجورة وتم الاشتباك بينهم وتم اغتيال السنوار ".

وأضاف سمير فرج :" السنوار لم يكن محتمي بالرهائن لكنه تم اغتياله وهو مرتدي الشدة العسكرية والسلاح الخاص به "، مضيفا:" الاحتلال أرسل مسيرة إلى مكان تواجد السنوار وتم ضرب دانة دبابة في مكان تواجد السنوار ".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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