‏الجيش الإسرائيلي: مقتل ناصر عبد العزيز نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو قتل ناصر عبد العزيز نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.