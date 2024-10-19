نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى هريدي يكشف عن موعد عزاء والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان مصطفى هريدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تفاصيل عزاء والده الراحل الحاج عبد اللطيف هريدي، كاشفًا عن مكان وموعد العزاء.

موعد ومكان عزاء والد مصطفى هريدي

كتب مصطفى هريدي في منشوره: "عزاء المغفور له بإذن الله والدي الحاج عبد اللطيف هريدي سيكون بمسجد المشير طنطاوي يوم الأحد 20 أكتوبر بعد صلاة المغرب بقاعة الإيمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون."

هذه الرسالة أثارت تفاعل المتابعين الذين قدموا تعازيهم ودعواتهم للفنان، متمنين له ولأسرته الصبر على هذا المصاب.

أسباب ابتعاد مصطفى هريدي عن الساحة الفنية

وفي لقاء سابق له مع برنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة، أوضح مصطفى هريدي الأسباب التي دفعته للابتعاد عن الساحة الفنية لفترة.

وذكر أنه بدأ مشواره الفني في عام 2003 من خلال فيلم "التجربة الدنماركية"، ثم شارك في مسرحية "بودي جارد"، واستمر في العمل حتى ظهر في فيلم "مجنون أميرة".

ولكن بعد ذلك، انقطع عنه العمل لفترة، مما دفعه للسفر إلى الأردن حيث أقام هناك لمدة أربع سنوات وشارك في بعض الأعمال الفنية.

وخلال اللقاء، تحدث هريدي عن اتهامات وجهتها إليه المخرجة إيناس الدغيدي، حيث قال: "إيناس الدغيدي اتهمتني بالإدمان وقالت إنني أتعاطى المخدرات، وهذا يعتبر سبًا وقذفًا وتشهيرًا، وكانت تسعى لتشويه سمعتي،نتيجة لهذه الاتهامات، تم التعامل معي كأنني تاجر مخدرات في أحد المطارات."

أحدث أعمال مصطفى هريدي الفنية

وعلى الرغم من غيابه لفترة عن الساحة الفنية، عاد مصطفى هريدي مؤخرًا من خلال مسلسل "طير بينا يا قلبي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، دارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على الفوارق بين النظام التعليمي في هذه المدارس والمدارس الحكومية.

شارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم: ريم مصطفى، محسن محيي الدين، هالة فاخر، أحمد صيام، عمرو عبد العزيز، ومصطفى هريدي.

ويعتبر المسلسل أول بطولة مطلقة للفنانة ريم مصطفى، وقد نال العمل إعجاب الجمهور منذ عرضه قبل عامين، حيث أُدرج ضمن موسم الأوف سيزون.