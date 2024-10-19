نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يكشف سر تأجيل فيلم "الملحد" وأسرار تحويل "عمر أفندي" إلى مسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف الإعلامي معتز الدمرداش الفنان أحمد حاتم في برنامج "ضيفي"، الذي يُذاع على قناة الشرق، حيث كشف حاتم عن أحدث تطورات مشاريعه الفنية، بما في ذلك فيلم "الملحد" ومسلسل "عمر أفندي".

تطورات فيلم "الملحد"

فيما يتعلق بفيلم "الملحد"، أكد أحمد حاتم أنه لا يزال يجهل موعد عرض الفيلم الذي كان من المفترض أن يُعرض في دور السينما قبل أن يتم تأجيله بشكل مفاجئ.

وأضاف قائلًا: "لا أملك معلومة دقيقة عن موعد العرض، ولكنني على ثقة أن الجمهور سيرى الفيلم في وقته المناسب، سواء في السينما أو عبر المنصات الرقمية."

وأشار حاتم إلى الجدل المثار حول الفيلم بسبب عنوانه المثير، لكنه شدد على أنه لن يشارك في أي عمل يروج لفكرة الإلحاد، الفيلم يضم نخبة من النجوم، منهم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، ونجلاء بدر، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، مع موسيقى تصويرية للموسيقار راجح داوود.

أحمد حاتم

من فيلم إلى مسلسل: قصة "عمر أفندي"

كما تحدث حاتم عن مشروعه التلفزيوني "عمر أفندي"، موضحًا أن المسلسل كان في الأصل فكرة لفيلم قدمها له الكاتب مصطفى حمدي منذ عدة سنوات، لكن الفيلم لم يُكتب له النجاح في تلك الفترة.

لاحقًا، اقترح المخرج عبد الرحمن غزالة تحويل الفكرة إلى مسلسل، وقد تمت الموافقة على ذلك.

تحويل "عمر أفندي" إلى 15 حلقة

في البداية، كان من المقرر أن يتكون مسلسل "عمر أفندي" من 10 حلقات، وتم البدء في تصويره قبل الترويج له، لكن تمت إعادة النظر ليصبح عدد الحلقات 15.

المسلسل الذي شارك فيه كل من رانيا يوسف، آية سماحة، ومحمد رضوان، تدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول قضايا مجتمعية مثل التطرف الديني والإلحاد وتأثيرهما على الشباب والمجتمع.

إشادة بنجاح المسلسل

من جهة أخرى، أعرب المنتج إيهاب منير عن سعادته بنجاح مسلسل "عمر أفندي" الذي تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية شيرين سليمان عبر برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، أكد منير على ضرورة تقديم جزء ثانٍ من المسلسل بشرط أن يحقق نجاحًا مماثلًا أو أكبر من الجزء الأول.

شروط إنتاج جزء ثانٍ

وأوضح منير أنه لا يعترض على فكرة إنتاج جزء ثانٍ، لكنه شدد على ضرورة الابتعاد عن تكرار الأحداث السابقة وتقديم فكرة جديدة ومبتكرة. وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنه لم يتم عقد جلسات عمل حتى الآن لمناقشة تفاصيل الجزء الثاني مع فريق العمل.