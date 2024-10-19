نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى عثمان تعيش حالة من النشاط الفني.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة القديرة سلوى عثمان، حالة من النشاط الفني، حيث تواصل إبداعها من خلال تقديم مسلسلات متعددة تشارك فيها ببطولات مختلفة.

من أبرز هذه الأعمال هو مسلسل "حكيم باشا" الذي سيعرض في الماراثون الرمضاني ويشارك في بطولته النجم مصطفى شعبان.

سلوى عثمان في دور "الدجالة" ضمن مسلسل "حكيم باشا"

في مسلسل "حكيم باشا"، ستظهر سلوى عثمان في دور جريء ومختلف، حيث ستجسد شخصية "دجالة" من صعيد مصر.

الشخصية، تتسم بالغموض والقوة، ستكون متزوجة من الفنان أحمد صيام ضمن أحداث العمل، مما يضيف بُعدًا دراميًا شيقًا للشخصية التي تقدمها.

انطلاقة تصوير مسلسل "حياة أو موت"

لم تكتفِ سلوى عثمان بمشاركتها في "حكيم باشا"، بل بدأت بالفعل تصوير مشاهدها في مسلسل آخر بعنوان "حياة أو موت".

العمل، الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم الفنانة حنان مطاوع، يسير بخطى سريعة ليتصدر الأعمال الرمضانية المرتقبة.

المسلسل من إخراج هاني حمدي، ويعد من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تهدف لتسليط الضوء على قضايا إنسانية معاصرة.

مشاركة قوية في "مملكة الحرير"

على الجانب الآخر، انضمت سلوى عثمان إلى فريق عمل مسلسل "مملكة الحرير"، الذي سيتم عرضه على إحدى المنصات خارج السباق الرمضاني.

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، ويخرجه بيتر ميمي.

"مملكة الحرير" يتناول قصة اجتماعية مثيرة تجمع بين التشويق والدراما، ويتوقع أن يحظى بجماهيرية واسعة عند عرضه.

توازن بين الأدوار المتنوعة

تثبت سلوى عثمان مجددًا أنها قادرة على التألق في أدوار متنوعة، حيث تقدم شخصيات مختلفة تجمع بين القوة والغموض، ومع استمرارها في تقديم هذه الأدوار، يتوقع أن تكون سلوى عثمان من أبرز النجوم في الموسم الدرامي المقبل.