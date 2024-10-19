نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تفاصيل صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024 وشروط التقديم عبر موقع سكني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024، حيث يُعد هذا الدعم أحد أهم البرامج المقدمة من الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين في تأمين سكن خاص بهم، خاصة ذوي الدخل المحدود. تم تصميم هذا البرنامج لدعم الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف شراء منزل، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية. في هذا المقال، سنتناول موعد صرف الدعم السكني، شروط الحصول عليه، وخطوات التقديم عبر منصة "سكني".

موعد صرف الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن صرف رواتب الدعم السكني لشهر أكتوبر 2024 سيتم يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر. يُصرف الدعم السكني في اليوم نفسه من كل شهر ميلادي، ولكن قد يتأجل الصرف في حال تصادف الموعد مع عطلة رسمية أو أسبوعية.

شروط الحصول على الدعم السكني في السعودية

للحصول على الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، يجب استيفاء عدة شروط، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة لا يقل عن 4 أفراد.

ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار أو منزل مسجل باسمه.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي دعم حكومي آخر.

خطوات التقديم على الدعم السكني عبر موقع سكني

للتقديم على الدعم السكني في السعودية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج سكني عبر الرابط المخصص. إنشاء حساب جديد على المنصة. إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق. الضغط على زر "إرسال الطلب" لإتمام العملية.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكن للمواطنين التقديم للحصول على الدعم السكني والاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين مستوى معيشتهم.