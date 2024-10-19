‏وسائل إعلام إسرائيلية: تضرر مبنى في قيسارية إثر انفجار طائرة مسيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام إسرائيلية، بتضرر مبنى في قيسارية إثر انفجار طائرة مسيرة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.