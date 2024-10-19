نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- انفجارات تهز حيفا والكرمل وقيساريا إثر هجوم بالصواريخ والمسيرات من حزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مناطق حيفا والكرمل وقيساريا صباح اليوم السبت سلسلة من الانفجارات، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق أخرى في إسرائيل، وسط تقارير عن هجوم واسع ينفذه حزب الله باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

تفاصيل الهجوم

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارًا دوى في مدينة قيساريا جنوب حيفا بعد إنذار بتسلل طائرات مسيرة.

وأسفر الهجوم عن أضرار في مبنى بالمدينة بعد اعتراض طائرة مسيرة، فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط المسيرة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، انفجرت طائرة دون طيار في منزل بقيساريا دون إطلاق تحذير مسبق.

وقال أحد سكان المنطقة: "سمعنا دويًا هائلًا، وتم تفعيل أجهزة الإنذار فورًا دون أي تحذير مسبق من الجبهة الداخلية".

تزايد الهجمات المسيرة

وبحسب المصادر ذاتها، تم إطلاق الإنذارات في منطقة جليل بعد عبور الطائرات دون طيار إلى المنطقة من لبنان.

وقد تم اعتراض طائرتين أخريين خلال عبورهما من الحدود اللبنانية، هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بين إسرائيل وحزب الله، ما أثار مخاوف من تطور النزاع إلى مواجهة أوسع.

الرد الإسرائيلي

لم تعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن تفاصيل رسمية عن الرد على هذا الهجوم، لكن وسائل الإعلام تشير إلى استعدادات متزايدة على الحدود مع لبنان، وسط احتمالات لتصعيد عسكري بين الطرفين.