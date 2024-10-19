الاحتلال يواصل مجازره.. 33 شهيدا بينهم 21 امرأة في قصف لمخيم جباليا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - استُشهد، أمس الجمعة، 33 فلسطينيًا بينهم 21 امرأة، وأُصيب أكثر من 70 فلسطينيًا، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بوصول الشهداء والمصابين، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل قرب مفترق نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 64 فلسطينيًا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الجمعة 45 منهم في مخيم جباليا.

وتُواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 42,500 فلسطيني، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.