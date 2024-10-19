القنصل العام في ملبورن يبحث ملف التعاون المشترك في مجال إدارة المياه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - في إطار التعاون القائم بين القنصلية العامة المصرية فى ملبورن، وغرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية، و Global Victoria -الذراع التجاري والاستثماري لحكومة ولاية فكتوريا-، قام السيد/ هيثم مختار، القنصل العام، بزيارة مدينة Shepparton الواقعة على بُعد حوالى 200 كم عن وسط ملبورن، لبحث افاق التعاون المشترك لاسيما فى مجال ادارة المياه. وقد ضم الوفد المرافق للسيد القنصل العام، السيد/ نعيم ملحم، رئيس فرع غرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية بولاية فكتوريا، والسيدة/ مادلين سيكستون، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة اوشينيا بجلوبال فكتوريا، ومسئولين من مجلس مدينة شيبارتون.

وتم خلال الزيارة الاطلاع علي المنظومة التكنولوجية الحديثة لادارة المياه في المدينة، والتي تم تشييدها في أعقاب موجة الجفاف الشديدة التي تعرض لها وادي Goulburn في بداية الالفية الثانية، إلي أن اصبحت منظومة إدارة المياه في المدينة واحدة من افضل نظم الري في استراليا والعالم.

كما قام القنصل العام والوفد المرافق بزيارة شركة ومصنع Rubicon للمياه، وشركة ومصنع Aquatec لمعالجة المياه، وشركة Goulburn-Murray Water، لادارة منظومة الري. وتضمن برنامج الجولة زيارة مصنع SPC للمنتجات المعلبة.

هذا وقد أقام عمدة مدينة شيبارتون Shane Sali غداء عمل بمقر مجلس المدينة، على شرف القنصل العام، تم خلاله تبادل الكلمات الترحيبية، والهدايا التذكارية، بحضور عدد من رجال الاعمال.

وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري، وشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، قد وقعتا مع شركة Rubicon الاسترالية على مذكرة تفاهم في شهر يناير ٢٠٢٤، للتعاون فى مجال رفع كفاءة وتحسين عملية ادارة المياه.