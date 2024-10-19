فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في بوليفيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - في إطار الجهود التي تضطلع بها السفارات في الخارج لإبراز الإسهام الثقافي والتراث الحضاري الذي تمتلكه مصر، وتعزيز مكانة الدولة وقوتها الناعمة، وتزامناً مع الاحتفالات المصرية بشهر أكتوبر، نظمت السفارة المصرية في لاباز فعاليات الأسبوع الثقافي المصري بالتعاون مع وزارة الثقافة والجامعات الخاصة ومراكز الفكر في بوليفيا.

صرح السفير/ حاتم النشار سفير جمهورية مصر العربية في لاباز بأن الأسبوع الثقافي تضمن عدداً من الفعاليات بحضور ومشاركة كبار المسئولين بالدولة، حيث تم إقامة معرض للصور الفوتوغرافية عن القاهرة ومعرض آخر عن مصر الفرعونية، وعرض لعدد من الأفلام المترجمة إلى اللغة الإسبانية، وتقديم مطبوعات عن الثقافة والسياحة ومطبوعات تعريفية موجزة عن المشروعات المصرية القومية، وعرض للفن الفلكلوري والمأكولات المصرية سواء داخل المسرح القومي أو في الساحات والميادين الكبرى، فضلاً عن المشاركة في محاضرة عن السياحة في مصر وندوة أخرى حول المساواة في المجتمع وتمكين المرأة المصرية.

أوضح السفير المصري أن الأسبوع الثقافي جعل مصر موضوعاً رئيسياً ضمن أولويات الاهتمام الرسمي والشعبي، حيث حظي بحضور واهتمام من المسئولين والسفراء المعتمدين، والمهتمين بالشئون الثقافية والفنية وطلاب الجامعات والمدارس وبخاصة طلاب مدرسة جمهورية مصر العربية في لاباز، كما شهد تغطية واسعة من وسائل الإعلام البوليفية.