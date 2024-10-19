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السفير المصري في طشقند يلتقي بوزير خارجية أوزبكستان ويقدم صورة من أوراق...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - التقى السفير تامر حماد، سفير جمهورية مصر العربية في طشقند، بوزير خارجية جمهورية أوزبكستان فور وصوله للعاصمة الأوزبكية، وقدم صورة من أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية في أوزباكستان.

أكد وزير خارجية أوزبكستان على العلاقات المميزة والروابط التاريخية التي تربط البلدين عبر التاريخ، منوهاً إلى أن الصلات القوية بين البلدين والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية انعكس على جحم الزيارات الرسمية رفيعة المستوي التي تمت خلال الفترة الماضية.

اكد السفير المصرى باعتزازه بالعمل في أوزباكستان، معرباً عن اعتزامه العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وترفيع مستوى العلاقات الثنائية في شتى المجالات. وقد أعرب وزير خارجية أوزبكستان عن تقديره لتطابق الرؤى بين البلدين في أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، مؤكداً دور البلدين المحوري في حل النزاعات الحالية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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