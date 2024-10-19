سفير مصر في لاهاي يوقع على الدفتر التذكاري الخاص بالأطفال الفلسطينيين ضحايا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - قام السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، بالتوقيع على الدفتر التذكاري الذي قامت سفارة فلسطين لدى هولندا بفتحه لتأبين أكثر من 16700 طفل فلسطيني قتلوا خلال الاعتداءات التي شهدها العام الماضي وغيرهم من الضحايا على مدار الأعوام الماضية.

هذا وقد أكد سفير مصر برسالته وقوف مصر حكومة وشعباً داعمة للشعب الفلسطيني أمام هذا العدوان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما تقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الفلسطينيين الذين اغتالتهم يد العدوان، وشدد على وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن جهود تحقيق العدالة الدولية اتصالاً بالجرائم الجسيمة التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية.